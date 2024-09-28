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Çorum'da AFAD Ekibi Baba ve Oğlunu Motosiklet Kazasından Kurtardı

Çorum'un Kargı ilçesinde baba ve oğlu, motosiklet kazası sonucu düşmüş oldukları dere yatağından AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:14
Çorum'da AFAD Ekibi Baba ve Oğlunu Motosiklet Kazasından Kurtardı

Çorum'da Motosiklet Kazası

Çorum'un Kargı ilçesinde, motosikletleriyle yaklaşık 60 metre derinliğindeki bir dere yatağına düşen baba ve oğlu, AFAD ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Şaban U. (48) yönetimindeki motosiklet, Kavakçay köyü Eski Kavakçay Deresi mevkisinde düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın Çalışmaları

Anca, engebeli araziden dolayı ilk gelen ekiplerin bölgeye erişim sağlaması mümkün olmadı. Bunun üzerine AFAD ekibi yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla, sürücü Şaban U. ve babası Aydın U.’yu (72) güvenli bir şekilde yukarı çıkarttı.

Sağlık Kontrolü

Kurtarılan baba ve oğlu, ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası, baba ve oğlunun kaburgalarında çatlak olduğu tespit edildi.

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