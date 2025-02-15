Çorum'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: Ambulans ve Otomobil Çarpıştı
Çorum'da, ambulans ile otomobil arasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde gerçekleşti.
Olayın Detayları
Ali G. idaresindeki 42 CBC 57 plakalı otomobil, Serkan Z'nin kullandığı 19 ACB 406 plakalı ambulansla çarpıştı. Olayın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumuyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.