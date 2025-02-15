Çorum'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:51
Çorum'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

Çorum'da, ambulans ile otomobil arasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Ali G. idaresindeki 42 CBC 57 plakalı otomobil, Serkan Z'nin kullandığı 19 ACB 406 plakalı ambulansla çarpıştı. Olayın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumuyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

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