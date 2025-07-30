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Çorum'da Ayı, Arı Kovanlarına Zarar Verdiği Anlar Fotokapanla Görüntülendi

Çorum'un Dodurga ilçesinde bir ayı, arı kovanlarına zarar verirken fotokapanla görüntülendi. Üreticiler, önlem almakta zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:33
Çorum'da Ayı, Arı Kovanlarına Zarar Verdiği Anlar Fotokapanla Görüntülendi

Çorum'un Dodurga ilçesinde, arı kovanlarına ciddi zarar veren bir ayı, arı üreticilerinin kurduğu fotokapana yakalandı. Olay, Alpagut köyündeki Karaburun Yaylası'nda gerçekleşti.

Bal üretimiyle uğraşan arıcılar, son iki yıldır ayıların kovanlara verdikleri zararları önlemek için nöbet tutmaya başladılar. Bal üreticisi Yunus Tuncel, ayı saldırılarının artması nedeniyle kovanların bulunduğu alana bir fotokapan yerleştirdi.

Son zamanlarda kovanların dağılmış olduğunu gören Tuncel, fotokapanın çektiği görüntüleri incelediğinde, bir ayının kovanlarla oynadığını tespit etti. Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karaburun Yaylası'ndaki 15 üretici, ayı saldırıları nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşıyor. Ayılar, arılara ve kovanlara büyük zarar veriyor. Bu konuda mutlaka önlem alınması gerekiyor. Biz kendi önlemlerimizi alıyoruz ama ayılar tel örgü ve tahtaları dinlemiyor, hatta evlerin içine kadar girebiliyorlar." dedi.

Ayıların kovanlara gelişini doğruladıkları için endişelerinin daha da arttığını dile getiren Tuncel, "Artık insanlar bahçelerine gitmekten korkar hale geldi. 15 arıcı, gece gündüz kovanlarını korumak için nöbet tutuyor." şeklinde konuştu.

Ayıların neden olduğu zararın her geçen gün arttığını belirten Tuncel, "Saldırıların bizim için toplam zararı 500 bin lirayı geçti. Ayı, son iki yıldır kovanlarımızı dağıtıyor ve hayvanlarımıza zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin bir diğer üretici Bilal Soruk, yaylada 2009 yılından bu yana arıcılıkla uğraştıklarını belirterek, "İki günde bir kovanlarımıza zarar veriyorlar. Yetkililerden ayı ile ilgili önlem almalarını bekliyoruz. Biz kendi başımıza bir şey yapamıyoruz, bu konuda yetkililerin tedbir almasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Çorum'un Dodurga ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayı, üreticilerin kurduğu fotokapana...

Çorum'un Dodurga ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayı, üreticilerin kurduğu fotokapana yakalandı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayı, üreticilerin kurduğu fotokapana...

Çorum'un Dodurga ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayı, üreticilerin kurduğu fotokapana yakalandı.

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