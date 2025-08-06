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Çorum'da Balkondan Tüfekle Ateş Açan Zanlı Gözaltına Alındı

Çorum'da tartıştığı kişilere balkondan tüfekle ateş eden F.Ç. gözaltına alındı. Olayda bir araç hasar gördü.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 12:36
Çorum'da Balkondan Tüfekle Ateş Açan Zanlı Gözaltına Alındı

Çorum'da Silahlı Saldırı!

Çorum'da, daha önce tartıştığı kişilere balkondan tüfekle ateş eden zanlı gözaltına alındı. Olay, Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi.

İhbar Üzerine Müdahale

Edinilen bilgilere göre, F.Ç., kendisiyle daha önce tartışma yaşanan kişilerin evinin önünden geçtiğini görünce, pompalı tüfekle ateş açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Park Halindeki Araçta Hasar Oluştu

Ateş açılması sonucu, mermi isabet eden park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi. Olayın ardından zanlının silahı evin bahçesine attığının belirlenmesiyle, polis ekipleri tarafından F.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da önceden tartıştığı, evinin önünden geçen kişilere tüfekle ateş eden şüpheli gözaltına...

Çorum'da önceden tartıştığı, evinin önünden geçen kişilere tüfekle ateş eden şüpheli gözaltına alındı. Adrese polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da önceden tartıştığı, evinin önünden geçen kişilere tüfekle ateş eden şüpheli gözaltına...

Çorum'da önceden tartıştığı, evinin önünden geçen kişilere tüfekle ateş eden şüpheli gözaltına alındı. Adrese polis ekipleri sevk edildi.

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