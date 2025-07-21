Çorum'da Baltacı Mehmed Paşa için Anıt Mezar Açıldı

Çorum'da Baltacı Mehmed Paşa İçin Anıt Mezar Inşası

Osmanlı Devleti'nde iki kez sadrazamlık görevinde bulunmuş olan Baltacı Mehmed Paşa için doğum yeri Çorum'un Osmancık ilçesinde anıt mezar inşa edildi.

Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Çiftlikler Mahallesi'nde yer alan arazide inşa edilen anıt mezar, görkemli bir törenle açıldı.

Törenin Detayları

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, törende yaptığı konuşmada, Baltacı Mehmed Paşa'nın Osmancık için önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek, anıt mezarın bu değeri gelecek nesillere aktaracağını ifade etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise, Baltacı Mehmed Paşa'nın Osmanlı Devleti’ndeki vali ve sadrazamlık görevine vurgu yaparak, anıt mezarın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Özellikle Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve vakfın başkanı Bilal Çevrim'e teşekkür etti.

Ruhuna Dua

Törenin ardından davetliler anıt mezarı ziyaret etti ve Baltacı Mehmed Paşa'nın ruhu için dualar okudu.

Osmanlı Devleti'nde iki kez sadrazamlık yapan Baltacı Mehmed Paşa için doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinde anıt mezar inşa edildi.

Osmanlı Devleti'nde iki kez sadrazamlık yapan Baltacı Mehmed Paşa için doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinde anıt mezar inşa edildi.