Çorum'da Beyaz Baston Zinciri Farkındalık Yürüyüşü: Ulaşım Sorunlarına Vurgu

Çorum'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü'nde düzenlenen yürüyüşte görme engelliler ulaşım sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:54
Çorum'da Beyaz Baston Zinciri Farkındalık Yürüyüşü

Çorum'da görme engellilerin ulaşımda yaşadıkları problemlere dikkat çekmek amacıyla Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi tarafından, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında "Beyaz Baston Zinciri Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüş Rotası ve Mesajlar

Katılımcılar Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelerek beyaz bastonlarıyla Gazi Caddesi'ndeki kaldırımlarda görme engelliler için oluşturulan kılavuzu takip etti ve Hürriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında taşıdıkları dövizlerde "Asıl engel, sözlerde ve kalplerdedir", "Asıl engelliler, onları görmeyenlerdir" ve "Kılavuz çizgimi terk et, beyaz bastonu fark et" yazılı pankartlarla mesaj verildi; katılımcılar dikkat çekmek amacıyla düdük çaldı.

Destek, Talepler ve Konuşma

Yeşilay ve Hitit Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Farkındalık Kulübü'nün destek verdiği yürüyüşte görme engellilerin ulaşım konusundaki talep ve önerileri dile getirildi.

Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hilal Yılmaz, yaptığı konuşmada beyaz bastonun görme engelli bireyler için yalnızca bir araç değil, özgürlüğün, cesaretin ve bağımsızlığın simgesi olduğunu söyledi. Yılmaz'ın konuşmasından bölümler şöyle:

"Beyaz baston birinin elinde yalnızlığı değil, 'Ben kendi yolumu bulurum' diyen bir gücü taşır. Her dokunuşuyla engelleri hisseder, yönünü bulur, yaşamın ritmine katılır. Bugün Çorum'un sokaklarında yankılanan her baston sesi 'Kılavuz çizgimi terk et, beyaz bastonumu fark et' diyen bir çağrıdır. Çünkü görme engelli bir birey için en büyük karanlık gözlerde değil, toplumun duyarsızlığındadır. Biz istiyoruz ki her kaldırımda baston sesine yer açılsın, her adımda anlayış ve empatiyle davranılsın. Bir beyaz baston gördüğünüzde bilin ki o baston bir hayatı taşıyor, bir özgürlüğü temsil ediyor."

Katılımcılar

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı ile görme engellilerin yakınları ve gönüllüler katıldı.

Çorum'da görme engellilerin ulaşımda yaşadıkları problemlere dikkat çekmek amacıyla "Beyaz Baston Zinciri Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

