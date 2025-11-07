Çorum'da Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Bacağından Yaralandı

Çorum'da 17 yaşındaki O.B.Ç., Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Caddesi'nde bacağından bıçaklandı; şüpheliler kaçtı, genç hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 21:27
Çorum'da meydana gelen olayda, tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından bacağından bıçaklanan O.B.Ç. (17) yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde O.B.Ç. ile kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında O.B.Ç. bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Şüpheli şahıs ya da şahıslar, olayın ardından hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İlk müdahale ve soruşturma

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı genç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

