Çorum'da Bisikletseverlerden Aybüke Öğretmene Anma Turu

Çorum'da Bisikletseverlerden Anma Turu

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, "Şehitler Yolunda Vefa Turu" etkinliği çerçevesinde Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret etti.

3 Günlük Anma Etkinliği

Çankırı'dan başlayıp Trabzon'un Maçka ilçesine kadar uzanacak olan bu 3 günlük bisiklet turunda, 7 ilde toplam 12 şehidin mezarı ziyaret edilecek. Sporcular, 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın için Osmancık Şehitliği'nde dua etti.

Şehitleri Anmanın Önemi

Kulüp Başkanı Engin Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur boyunca şehitleri anacaklarını vurguladı. Çimen, "Çankırı'dan yola çıkarak Osmancık'ta Aybüke öğretmenimizi ziyaret ettik. Buradan Samsun, Ordu, Giresun güzergahı üzerinden Trabzon Maçka'ya ulaşacağız. 11 Ağustos'ta şehadet yıl dönümünde şehit Eren Bülbül'ü ziyaret edeceğiz." dedi.

Etkinliğin gönüllülerinden Okan Sütçüoğlu, şehitlerin unutulmaması adına bu tür etkinlikleri düzenlemek istediklerini belirterek, "Bu rota kapsamında Aybüke öğretmenimizin kabrini ziyaret ettik. Geçtiğimiz illerdeki şehitlikleri de ziyaret ederek vefamızı göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Sporcular, Osmancık Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ettikten sonra Samsun'a hareket etti.

