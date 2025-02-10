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Çorum'da DEAŞ Operasyonu: 5 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı

Çorum'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:07
Çorum'da DEAŞ Operasyonu: 5 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı

Çorum'da DEAŞ'a Yönelik Büyük Operasyon

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu, 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin örgütün Türkiye'deki eylemlerini tespit etmek amacıyla yürüttüğü çalışma çerçevesinde bu kişilerin takibe alındığı belirtildi.

Operasyon Detayları

Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilik, terörle mücadelenin ana amacının devletin varlığını ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak olduğunun altını çizen bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bu nedenle her türlü terör ve terörizmle mücadele çalışmalarına devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Operasyon sırasında, şüphelilerin adreslerine yönelik yapılan baskınlar polis kamerasınca kaydedildi. Vatandaşların huzur ve güvenini sağlama amacıyla yürütülen bu mücadelede, terör ve terörizmin eylem ve faaliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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