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Çorum'da Drift Yapan 4 Genç Çalıntı Araçla Yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atarken yakalanan 4 genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:57
Çorum'da Drift Yapan 4 Genç Çalıntı Araçla Yakalandı

Çorum'da Drift Skandalı: 4 Genç Çalıntı Araçla Yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, çalıntı araç ile drift atan dört genç, polisin dikkati ve hızlı müdahalesi ile yakalandı. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 19 ADP 161 plakalı aracın drift yaptığı ihbarını almasının ardından hemen harekete geçti.

Kovalamaca Sonuç Verdi

Olay, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonrasında Çorum Caddesi'nde durduruldu. Araç içerisinde A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve diğer A.E. (16) buluştuğu tespit edildi.

Çalıntı Araç Belirlendi

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmalarda aracın düz kontak yöntemiyle Çorum merkezden çalındığını belirledi. Dört genç, Çocuk Büro Amirliği'ne götürülerek burada gerekli işlemler için bekletiliyor.

Olay, gençlerin yasadışı eylemleri ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile halk arasında büyük ses getirdi. Çocuklarla ilgili işlemler ise sürüyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan 4 genç, polisin kovalamacasıyla yakalandı....

Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan 4 genç, polisin kovalamacasıyla yakalandı. Ekipler, araçta incelemede bulundu.

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