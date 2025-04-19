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Çorum'da Elektrik Direğindeki Patlama Kabloları Yola Düşürdü

Çorum'un Çepni Mahallesi'nde elektrik direğinde meydana gelen patlama, yola düşen kablolarla trafiği etkiledi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 23:38
Çorum'da Elektrik Direğindeki Patlama Kabloları Yola Düşürdü

Çorum'un Çepni Mahallesi İskilip Caddesi'nde, bir elektrik direğinde meydana gelen arıza sonucu patlama gerçekleşti. Bu patlama sonrasında, elektrik direğinden kopan kablolar yola düştü.

Olayın hemen ardından, bölgeye polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, düşen kablolar nedeniyle yolda güvenlik önlemleri aldı ve geçişi kontrollü bir şekilde sağladı.

Bölgedeki elektrik akımını kesen YEPAŞ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Yapılan bu müdahaleyle, olayın etkileri en kısa sürede ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Çorum'da arıza nedeniyle patlama meydana gelen elektrik direğinden kopan kablolar yola düştü....

Çorum'da arıza nedeniyle patlama meydana gelen elektrik direğinden kopan kablolar yola düştü. Bölgeye polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

Çorum'da arıza nedeniyle patlama meydana gelen elektrik direğinden kopan kablolar yola düştü....

Çorum'da arıza nedeniyle patlama meydana gelen elektrik direğinden kopan kablolar yola düştü. Bölgeye polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

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