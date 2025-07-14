Çorum'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da Üzücü Motosiklet Kazası

Çorum'da bir elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 59 yaşındaki Mehmet Altuntaş hayatını kaybetti. Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde gerçekleşti ve motosiklet, bir iş yerinin bahçesine girerek devrildi.

Olayın Ayrıntıları

Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, kazanın meydana geldiğini fark ederek hemen durumu bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın Zamanı ve Sonrası

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, kazanın saat 03.00'te gerçekleştiği tespit edildi. Kazanın ardından güvenlik kameraları incelenerek detaylar ortaya konmaya çalışıldı. Mehmet Altuntaş'ın cenazesi, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çorum'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.