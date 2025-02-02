DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.558.573,44 1,77%

Çorum'da Evde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'da bir evde çıkan yangında, 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:44
Çorum'da Evde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'da Yangın Paniği

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak'taki bir evde meydana gelen yangın, aileyi panik içinde bıraktı. Yangın, Ö.A. (34) ve eşi Z.A. (26) tarafından fark edildi. Hızla hareket eden çift, 2 çocuklarını komşularına bırakarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Yangının büyümesi üzerine, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkamet sahipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Dumandan Etkilenen Aile Hastaneye Kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen Ö.A., Z.A., 2 yaşındaki E.S.A. ve 5 yaşındaki S.R.A., sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık Hasar ve Yangının Sebebi

Yangının elektrik sobasından çıktığı değerlendiriliyor. Yangın, ikamet içerisinde hasara neden oldu.

Çorum’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne­ ve baba ile 2 çocukları hastanede tedavi...

Çorum’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne­ ve baba ile 2 çocukları hastanede tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne­ ve baba ile 2 çocukları hastanede tedavi...

Çorum’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne­ ve baba ile 2 çocukları hastanede tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
2
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
3
Türkiye'den Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştı
4
Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
5
Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek
6
CHP Engellilik Çalıştayı'nda Yeni Hedefler Belirlendi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı