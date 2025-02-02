Çorum'da Evde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'da Yangın Paniği

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak'taki bir evde meydana gelen yangın, aileyi panik içinde bıraktı. Yangın, Ö.A. (34) ve eşi Z.A. (26) tarafından fark edildi. Hızla hareket eden çift, 2 çocuklarını komşularına bırakarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Yangının büyümesi üzerine, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkamet sahipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Dumandan Etkilenen Aile Hastaneye Kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen Ö.A., Z.A., 2 yaşındaki E.S.A. ve 5 yaşındaki S.R.A., sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık Hasar ve Yangının Sebebi

Yangının elektrik sobasından çıktığı değerlendiriliyor. Yangın, ikamet içerisinde hasara neden oldu.

Çorum’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne­ ve baba ile 2 çocukları hastanede tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne­ ve baba ile 2 çocukları hastanede tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.