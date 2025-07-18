DOLAR
40,34 -0,01%
EURO
46,95 0,06%
ALTIN
4.351,38 -0,73%
BITCOIN
4.745.179,68 1,26%

Çorum'da Filistin'e Yardım İçin Buğday Toplandı

Çorum'da toplanan buğdayın satışından elde edilen 50 bin 500 lira, Filistin halkı yararına Türkiye Diyanet Vakfına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 19:16
Çorum'da Filistin'e Yardım İçin Buğday Toplandı

Çorum'da Filistin Halkı İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde, Filistin halkına yönelik düzenlenen yardım kampanyası kapsamında vatandaşlardan buğday toplandı. Buğdayların satışı sonucu elde edilen 50 bin 500 lira, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderilmek üzere teslim edildi.

Köy Muhtarından Anlamlı Hareket

Köy muhtarı Engin Gök, köyün imam hatibi İsmail Coşar Çiftcibaşı’na, Filistin halkı için cuma namazı sonrası buğday toplamayı önerdi. Bu teklif üzerine Çiftcibaşı, minareden yaptığı anonsla, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Filistin halkı için yardım toplanacağını duyurdu.

Toplanan Yardımlar İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

Namaz sonrası yardım etmek isteyen köylüler, buğdaylarını köyün gençlerine teslim etti. Gök ve Çiftcibaşı tarafından satılan buğdaylardan elde edilen toplam para, Osmancık Müftülüğü Şube Müdürü Harun Gökçük’e teslim edildi. Çiftcibaşı, elde edilen yardım paralarının Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla Filistin halkına ulaşacağını belirtti.

Filistin'e Destek İçin Birlikte Hareket Etme Vurgusu

Çiftcibaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in içinde bulunduğu zor durumu vaazlar ve sohbetlerle cemaate aktardığını ifade etti. Yardım kampanyasının önemine dikkat çekerek, İsrail’in karşısında Filistin halkının yanında yer almak için boykot ve yardım çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kampanyaya destek veren tüm vatandaşlara minnettarlığını iletti.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde vatandaşlardan toplanan buğdayın satışından...

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde vatandaşlardan toplanan buğdayın satışından elde edilen para, Filistin halkı yararına kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına verildi.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde vatandaşlardan toplanan buğdayın satışından...

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde vatandaşlardan toplanan buğdayın satışından elde edilen para, Filistin halkı yararına kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına verildi.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Filistin'e Yardım İçin Buğday Toplandı
2
İzmir Yangınlarında Zarar Gören Hayvanlar ve Kovanlar İçin Yenileri Dağıtılmaya Başlandı
3
Eskişehir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Tutuklandı
4
Tekirdağ'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşinden Bıçaklandı
5
Amasya'da İki Araç Çarpıştı: Vitrin Camına Çarpan Araç Kamerada
6
Destici: PKK'ya Asla Güvenmiyoruz, Terörsüz Türkiye Vurgusu
7
Edirne'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Bulundu: Zanlı Tutuklandı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel