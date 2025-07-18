Çorum'da Filistin'e Yardım İçin Buğday Toplandı

Çorum'da Filistin Halkı İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde, Filistin halkına yönelik düzenlenen yardım kampanyası kapsamında vatandaşlardan buğday toplandı. Buğdayların satışı sonucu elde edilen 50 bin 500 lira, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderilmek üzere teslim edildi.

Köy Muhtarından Anlamlı Hareket

Köy muhtarı Engin Gök, köyün imam hatibi İsmail Coşar Çiftcibaşı’na, Filistin halkı için cuma namazı sonrası buğday toplamayı önerdi. Bu teklif üzerine Çiftcibaşı, minareden yaptığı anonsla, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Filistin halkı için yardım toplanacağını duyurdu.

Toplanan Yardımlar İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

Namaz sonrası yardım etmek isteyen köylüler, buğdaylarını köyün gençlerine teslim etti. Gök ve Çiftcibaşı tarafından satılan buğdaylardan elde edilen toplam para, Osmancık Müftülüğü Şube Müdürü Harun Gökçük’e teslim edildi. Çiftcibaşı, elde edilen yardım paralarının Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla Filistin halkına ulaşacağını belirtti.

Filistin'e Destek İçin Birlikte Hareket Etme Vurgusu

Çiftcibaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in içinde bulunduğu zor durumu vaazlar ve sohbetlerle cemaate aktardığını ifade etti. Yardım kampanyasının önemine dikkat çekerek, İsrail’in karşısında Filistin halkının yanında yer almak için boykot ve yardım çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kampanyaya destek veren tüm vatandaşlara minnettarlığını iletti.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde vatandaşlardan toplanan buğdayın satışından elde edilen para, Filistin halkı yararına kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına verildi.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde vatandaşlardan toplanan buğdayın satışından elde edilen para, Filistin halkı yararına kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına verildi.