Çorum'da Hafif Ticari Araç ile Minibüs Çarpıştı, 2 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:28
Çorum'da Hafif Ticari Araç ile Minibüs Çarpıştı, 2 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı feci kazada 2 kişi yaralandı. Kar yağışının etkili olduğu Alaca-Zile kara yolunda, Murat T. yönetimindeki 60 TZ 561 plakalı hafif ticari araç ile Meral B. kontrolündeki 26 AFN 107 plakalı minibüs, Çopraşık köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Turan T., Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı olarak kurtarılan Meral B. ve Turan T., ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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