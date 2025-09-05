DOLAR
Çorum'da Hastanede Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada biri bıçakla, diğeri darp sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:17
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tansiyon yükseldi

Çorum'da, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen akrabalar S.Y. (22) ile H.Ü. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Y., yanında bulunan bıçakla H.Ü.'yü vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden darbelerle yaraladı.

Bıçak darbeleriyle yaralanan H.Ü., ameliyata alındı. Olayda darp nedeniyle yaralanan S.Y. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayın oluş biçimi ve yaralananların durumuna ilişkin resmi açıklama yetkililerce yapıldı.

Çorum'da hastanede karşılaşan husumetli iki akraba arasında çıkan kavgada biri bıçakla, biri darp sonucu yaralandı.

