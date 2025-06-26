Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Çorum'da Hırsızlık Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Çorum'un Kargı ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İlgili bilgiler doğrultusunda, Çorum Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy ve yaylalardaki evlerdeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışmalara başladı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, zanlıların Sinop'tan geldikleri belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramada, çalınan malzemelere ulaşıldı. Gözaltına alınan M.D, C.T ve K.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan duruşmada, zanlılardan M.D ve C.T, hakimlik tarafından tutuklanırken, K.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, hırsızlık mallarını satın alan 4 kişinin de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Bu operasyon sonucu, Çorum'da 6, Sinop'ta 4, Kastamonu'da 1 olmak üzere toplam 11 hırsızlık olayının aydınlatıldığı duyuruldu.

Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.