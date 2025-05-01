Çorum'da İki Katlı Müstakil Evde Yangın: Olay Anında İtfaiye Müdahale Etti

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Başpınar köyünde yaşayan İbrahim Şimşek'e ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının alındığı an itibarıyla, köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda evde hasar oluştu. Olayla ilgili araştırma ve incelemeler devam ediyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.