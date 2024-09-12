Çorum'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

Çorum'da Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Çorum'da, Örencik köyü yakınlarındaki kayalıklarda mahsur kalan bir köpek, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kurtarma Operasyonu

Mahsur kalan köpeğin ihbarı üzerine iz sürüldü ve bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, gerekli ekipmanlarıyla 50 metre yükseklikteki kayalıklara tırmandı.

Veteriner Kontrolü

Uygun yöntemlerle köpeği kurtaran itfaiye, halat yardımıyla hayvanı aşağı indirdi. Çorum Belediyesi veteriner hekimleri, köpeğin ilk muayenesini gerçekleştirdi ve sağlık kontrolü için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne sevk etti.

Hayvanın Durumu İyi

Kurtarılan köpeğe su ve mama verildi ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.