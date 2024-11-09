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Çorum'da Kafe Kavgası: 2 Yaralı

Çorum'da bir kafe çalışanı ve müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 09:51
Çorum'da Kafe Kavgası: 2 Yaralı

Çorum'da Kafe İçinde Bıçaklı Kavga Çıktı

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerindeki bir kafede, çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, müşteri olarak bulunan Ali K. bıçakla yaralanırken, kafe çalışanı Ahmet O. ise darp sonucu yaralandı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kavganın ardından, yaşanan olay ihbar üzerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrasında hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan biri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi...

Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi...

Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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