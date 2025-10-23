Çorum'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 7 yaralı, Hayati Çetin'in bacağı kırıldı

Çorum'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Koparan mevkiinde çarpışma: Araçlar karşı şeride geçti

Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde meydana gelen kazada, Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet ile Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da karşı şeride geçti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar ve hastaneye sevk

Kazada sürücüler ile minibüs içinde bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı. Toplamda 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in bacağında kırık

Ulaşımda kısa süreli aksama

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonetle, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içinde bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.