Çorum'da Mandırada Büyük Yangın: 100'den Fazla Kuzu Telef Oldu

Çorum'daki mandırada çıkan yangında 100'den fazla kuzu telef oldu, 2 ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 01:39
Çorum'da Mandırada Büyük Yangın: 100'den Fazla Kuzu Telef Oldu

Yangın Çorum'un Ayaz Köyü'nde Çıktı

Çorum'un Ayaz köyünde bulunan Mustafa Özşahin'e ait mandıranın samanlık bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale etmek için hemen harekete geçti.

Yangının Etkileri

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 100'den fazla kuzu telef oldu. Yangın sonucu 2 ev, bir ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının başlangıç anında mandırada yaklaşık 300 küçükbaş hayvanın bulunduğu belirtildi.

Olay sonrası, koyun ve keçilerin mandıradan tahliye edildiği, ancak yangın sırasında 100’den fazla kuzunun çıkarılamadığı öğrenildi. Yangının nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

