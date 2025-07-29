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Çorum'da Oto Galerisine Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da bir oto galerisine yapılan silahlı saldırıda, camların üzerine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 16:29
Çorum'da Oto Galerisine Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Oto Galerisine Yapılan Silahlı Saldırı

Çorum'un İnönü Caddesi'nde, 59 yaşındaki K.K'ye ait oto galerisine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonucunda mermilerin isabet ettiği camlar kırıldı.

Olay Sonrası Yaralanma

Kırılan camların üzerine düşmesi sonucu K.K, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşarak yaralandı. Durum hemen ihbar edildi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı K.K’yi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ise, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Çorum'da kurşunlanan iş yerinde kırılan cam üzerine düşen kişi yaralandı. Olay yerine polis...

Çorum'da kurşunlanan iş yerinde kırılan cam üzerine düşen kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da kurşunlanan iş yerinde kırılan cam üzerine düşen kişi yaralandı. Olay yerine polis...

Çorum'da kurşunlanan iş yerinde kırılan cam üzerine düşen kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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