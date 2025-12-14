Çorum’da Otomobil 3 Metrelik İstinat Duvarından Okul Bahçesine Düştü — 2 Yaralı

Olay

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Ç. idaresindeki 41 AKA 306 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından okulun bahçesine düştü.

Müdahale

Kazada sürücü Cemal Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet T. yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından her iki yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

