Çorum'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı!

Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Cemalettin Y.'nin kullandığı 19 TC 842 plakalı otomobil, Harmancık köyü yolu Seyricek mevkisinde şarampole devrildi.

Olay Yerine Acil Yardım Ekipleri Sevk Edildi

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Kazanın ardından otomobilin içinde sıkışan yaralılar, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralıların Hastaneye Sevki

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.