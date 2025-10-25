Çorum'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı (Biri Çocuk)

Çorum Kale Mahallesi'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı, biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 15:45
Kale Mahallesi Zafer 6. Sokak ile 1. Sokak kesişiminde kaza

Çorum'da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Recep A. idaresindeki 34 RGS 38 plakalı kamyonet ile Akın Y.'nin kullandığı 34 FFK 793 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Zafer 6. Sokak ile 1. Sokak kesişiminde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ayşegül Y., Aysima Y. ve Yunus K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

