Çorum'da otomobil istinat duvarından okul bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum’da gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 3 metre yükseklikteki istinat duvarından okul bahçesine düştü; 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:14
Kaza Detayları

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 3. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Cemal Ç. idaresindeki 41 AKA 306 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından okulun bahçesine düştü. Araçta bulunan sürücü ile yolcu Ahmet T. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAĞLIK PERSONELLERİNİN YARALILARA MÜDAHALESİ

