Çorum'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Dairede Maddi Hasar

Çorum'da Pompalı Tüfekle Daireye Ateş Açıldı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet 1. Cadde'deki 3 katlı bir binanın birinci katında yer alan daireye pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay sonucu dairenin camları ve duvarında ciddi hasar meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Ateşi açan kişi ya da kişilerin kimliği henüz belirlenemezken, olay sonrası kaçtıkları bildirildi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu.

Polis Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, incelemelere başladı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar hızla sürdürülmekte.

Çorum’da pompalı tüfekle ateş açılan dairenin camları ve duvarı hasar gördü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çorum’da pompalı tüfekle ateş açılan dairenin camları ve duvarı hasar gördü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.