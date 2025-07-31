DOLAR
40,66 0,06%
EURO
46,46 0,23%
ALTIN
4.303,15 -0,16%
BITCOIN
4.723.151,87 0,37%

Çorum'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Dairede Maddi Hasar

Çorum'da bir daireye pompalı tüfekle ateş açıldı. Camlar ve duvarlar hasar gördü, zanlılar kaçtı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 22:39
Çorum'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Dairede Maddi Hasar

Çorum'da Pompalı Tüfekle Daireye Ateş Açıldı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet 1. Cadde'deki 3 katlı bir binanın birinci katında yer alan daireye pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay sonucu dairenin camları ve duvarında ciddi hasar meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Ateşi açan kişi ya da kişilerin kimliği henüz belirlenemezken, olay sonrası kaçtıkları bildirildi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu.

Polis Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, incelemelere başladı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar hızla sürdürülmekte.

Çorum’da pompalı tüfekle ateş açılan dairenin camları ve duvarı hasar gördü. Polis ekipleri, olay...

Çorum’da pompalı tüfekle ateş açılan dairenin camları ve duvarı hasar gördü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çorum’da pompalı tüfekle ateş açılan dairenin camları ve duvarı hasar gördü. Polis ekipleri, olay...

Çorum’da pompalı tüfekle ateş açılan dairenin camları ve duvarı hasar gördü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Yıldır Takas Usulüyle Seyyar Satıcılık Yapan İlhan Çelik'in Hikayesi
2
Moskova'da Bir Çocuk Büyükelçi: Burak Alp Şahin'den Dikkat Çeken Açıklamalar
3
Atina'da Filistin'e Destek Eylemi: Saldırıları Protesto Edildi
4
Gambiya Üniversitesi'nde Türkçe Eğitimi Başlıyor
5
Adana-Pozantı Otoyolu'nda Devrilen Tırda Yangın
6
Türkiye ve Gabon Arasında 8 Anlaşma İmzalandı

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam