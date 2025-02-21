Çorum'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Ailesine Acı Haber Ulaştı

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit oldu. Ailesine acı haber Çorum'daki evine verildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:39
Çorum'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Ailesine Acı Haber Ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Düşen Askerin Ailesine Üzücü Haber

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun şehadet haberi, Çorum'daki ailesine ulaştı.

Çukuröz köyündeki baba ocağına giden yetkililer, Mustafa Uslu'nun şehadetini duyurdu. Bu acı haber, aile bireyleri üzerinde derin bir üzüntü yarattı.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca ve Bayat Emniyet Amiri Murat Onarak, baba Sadık ve anne Kezban Uslu'ya taziye dileklerini iletti.

Ayrıca, şehidin evine Türk bayrağı asılarak, vatanseverliğine ve fedakarlığına saygı duruşunda bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor
2
İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı
3
Biletix Yılın En İyileri Ödüllerinde DBL Entertainment İki Ödül Kazandı
4
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
5
MİT, Hakurk'ta PKK/KCK'lı İki Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
6
Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!