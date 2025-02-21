Çorum'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Ailesine Acı Haber Ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Düşen Askerin Ailesine Üzücü Haber

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun şehadet haberi, Çorum'daki ailesine ulaştı.

Çukuröz köyündeki baba ocağına giden yetkililer, Mustafa Uslu'nun şehadetini duyurdu. Bu acı haber, aile bireyleri üzerinde derin bir üzüntü yarattı.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca ve Bayat Emniyet Amiri Murat Onarak, baba Sadık ve anne Kezban Uslu'ya taziye dileklerini iletti.

Ayrıca, şehidin evine Türk bayrağı asılarak, vatanseverliğine ve fedakarlığına saygı duruşunda bulunuldu.