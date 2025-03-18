Çorum'da Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi

Çorum'da düzenlenen anlamlı bir törende, 2 şehit yakını ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Madalyalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gazi ve şehit ailelerine verilmek üzere Çorum Valiliği'ne gönderilmişti.

Tören, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde Vali Ali Çalgan tarafından, Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlendi. Vali Çalgan, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam'ın babası Bedri Karaçam'a, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın eşi Esma Çalgay'a, gazi Piyade Yarbay Bayram Aşkın ve gazi Piyade Uzman Çavuş Hakan Kayacı'ya madalya ve beratları takdim etti.

Törende, Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından “Çanakkale Geçilmez” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya gibi önemli isimler de etkinlikte hazır bulundu.

Çorum’da 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevci Töreni düzenlendi.

Çorum’da 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevci Töreni düzenlendi.