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Çorum'da Şehitlerden Öğrencilere Matematik Eğitim Seti Dağıtıldı

Çorum'da şehitler için düzenlenen projeyle ilkokul öğrencilerine matematik eğitim seti hediye edildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:01
Çorum'da Şehitlerden Öğrencilere Matematik Eğitim Seti Dağıtıldı

Çorum'da Eğitime Destek Projesi

Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" çerçevesinde ilkokul öğrencilerine matematik eğitim setleri dağıtıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, şehitlerin manevi değerlerini yaşatmak ve çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdi.

Matematik Eğitim Setlerinin Dağıtımı

Proje kapsamında, kentteki şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Çorum Belediyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) destekleriyle eğlenceli çarpma işlemleri içeren matematik setleri öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.

Proje Tanıtımı

Çorum Valisi Ali Çalgan ve diğer yetkililer, Kocatepe İlkokulu'nu ziyaret ederek proje dahilinde sağlanan eğitim setlerini öğrencilere hediye etti. Vali Çalgan, öğrencilere hitaben, "Hediyeler şehitlerimizden geldi. Onlar bu ülkeyi çok sevdiler ve canlarını feda ettiler. Unutmayacağız ve saygı göstereceğiz," şeklinde konuştu.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri

Şube Başkanı Galip Deniz, yürüttükleri projeyle 6-11 yaş aralığındaki çocuklara ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Şimdiye kadar 700 öğrenciye eğitim seti ulaştırdıklarını ve projenin maliyetinin 280 bin lira olduğunu vurguladı. Deniz, "Şehitlerimizin manevi değerlerini yükseltmek için çalışmalara devam edeceğiz," dedi.

Gelecek Planları

Projenin 18 Mart 2025 tarihine kadar sürmesi planlanıyor. Deniz, "Sonrasında 'Gençler Şehit Emanetleriyle Buluşuyor' adlı projeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin değeri için elimizden geleni yapacağız," ifadelerini kullandı.

Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine matematik...

Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine matematik eğitim seti dağıtıldı. Çorum Valisi Ali Çalgan (solda), Kocatepe İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere eğitim seti dağıttı. Çalgan, okul girişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine matematik...

Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine matematik eğitim seti dağıtıldı. Çorum Valisi Ali Çalgan (solda), Kocatepe İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere eğitim seti dağıttı. Çalgan, okul girişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

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