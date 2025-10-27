Çorum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda çevredekiler yangına müdahale etti
Çorum'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mustafa Ö. idaresindeki 19 ADL 324 plakalı otomobil, Gazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangının söndürülmesini sağladı. Ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.