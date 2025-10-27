Çorum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Çorum Gazi Caddesi'nde seyir halindeyken alev alan 19 ADL 324 plakalı otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü; itfaiye soğutma çalışması yaptı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 22:13
Çorum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Çorum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda çevredekiler yangına müdahale etti

Çorum'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mustafa Ö. idaresindeki 19 ADL 324 plakalı otomobil, Gazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangının söndürülmesini sağladı. Ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.

Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.

Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1
2
Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, Kaza Kamerada
3
Sındırgı'da 6,1 Depremi 'Bariyer'e Takıldı: Artçılar Zaman Zaman 5'e Ulaşıyor
4
Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem | AFAD Saat 22.48 Bildirdi
5
Tekirdağ Süleymanpaşa'da Sağanak: Ev ve İş Yerlerinde Su Baskını
6
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
7
Diyanet-Sen'den Edirne'deki imam cübbeli ve alkol pozuna suç duyurusu

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları