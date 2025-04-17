Çorum'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş 4 Bin 200 Şişe Şalgam İmha Edildi

Çorum'da Şalgam İmhası Gerçekleşti

Çorum'da, iş yerinin deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam, zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Çorum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir iş yeri sahibi, depodaki tarihi geçmiş ürünlerin imha edilmesi için belediyeye başvurdu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başvuru üzerine depoya giderek şalgamları teslim aldı ve uygun bölgede imha işlemini gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşların gıda güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Denetimlerin Etkisi

Göyhan, yapılan denetimlerin ardından esnafın daha duyarlı hale geldiğini belirtti. "İş yerlerine ve marketlere yaptığımız denetimlerin yanı sıra uyguladığımız ağır yaptırım cezaları esnafımızı dikkatli davranmaya sevk etti" diyen Göyhan, bir iş yerinin Alo 153 Zabıta hattını arayarak tarihi geçmiş ürünler bulunduğunu bildirdiğini ifade etti. Ekipler, yaptıkları incelemede 4 bin 200 şişe şalgamın son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.

Göyhan, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız olarak süreceğini vurguladı.

Çorum'da iş yerinin deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam, zabıta ekiplerince imha edildi.

Çorum'da iş yerinin deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam, zabıta ekiplerince imha edildi.