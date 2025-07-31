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Çorum'da Su Tüketiminde Rekor, Belediyeden Tasarruf Çağrısı

Çorum Belediyesi, temmuz ayında su tüketiminin rekor seviyeye ulaşmasının ardından vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 16:38
Çorum'da Su Tüketiminde Rekor, Belediyeden Tasarruf Çağrısı

Çorum Belediyesi, temmuz ayında su tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, temmuzda günlük su tüketim ortalamasının 71 bin 200 metreküp ile son iki yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

Kurak geçen yaz mevsiminin kente olan etkileri doğrultusunda, su ihtiyacının karşılandığı dört ana barajda doluluk oranlarının beklenenin altında kaldığı ifade edildi. Açıklamada, barajlardaki su seviyeleri şöyle yer aldı:

  • Hatap Barajı: Su seviyesi yüzde 77,38 azalarak 1 milyon 247 bin metreküpten 282 bin metreküpe geriledi.
  • Koçhisar Barajı: Yüzde 57,47 azalışla 7 milyon 37 bin metreküpten 2 milyon 993 bin metreküpe düştü.
  • Yeni Hayat Barajı: Yüzde 4,29'luk azalışla doluluk 4 milyon 890 bin metreküpten 4 milyon 680 bin metreküpe indi.
  • Çomar Barajı: Yüzde 13,55'lik düşüşle su seviyesi 4 milyon 344 bin metreküpten 3 milyon 756 bin metreküpe geriledi.

Kuraklık riskinin sürdüğünün altı çizen açıklamada, vatandaşların suyu daha bilinçli ve tasarruflu kullanmaları konusunda uyarıldığı ifade edildi.

Çorum Belediyesi, temmuzda rekor seviyeye ulaşan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf...

Çorum Belediyesi, temmuzda rekor seviyeye ulaşan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Çorum Belediyesi, temmuzda rekor seviyeye ulaşan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf...

Çorum Belediyesi, temmuzda rekor seviyeye ulaşan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

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