Çorum'da Tarla Yangını Ormanlık Alana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Osmancık İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Kumbaba köyü Çatal Mahallesi'ndeki bir tarlada çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Osmancık Belediyesi'nin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ile Çorum, Dodurga, Laçin, Kargı ve Merzifon belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek kontrol altına almayı başardı.

Osmancık Belediye Başkan Vekili Sefa Özoğlu, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Özoğlu, AA muhabirine yangının bölgede bulunan maden ocağına sıçramadan kontrol altına alındığını iletti. Ayrıca, alanda soğutma çalışmaları yapıldığını belirtti ve yangının ne kadar alana yayıldığının gün doğumunda netleşeceğini ifade etti.

Yangın, vatandaşların da desteğiyle hızla kontrol altına alındı ve olası bir felaketin önüne geçildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.