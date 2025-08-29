Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çorum’da tırın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Çorum'da silobas dorse takılı tırın bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki E.D., yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde meydana geldi. Birkan Y. idaresindeki 55 AFR 696 plakalı tır, bisiklet kullanan E.D.'ye çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan E.D., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltında ve güvenlik kamerası kaydı

Olayla ilgili olarak tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

