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Çorum'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaşamını yitirirken, eşi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:38
Çorum'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Çorum'da Trajik Traktör Kazası

Çorum'un Laçin ilçesinde yaşanan talihsiz bir kaza, bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu. İbrahim Çağlar (64) yönetimindeki traktör, Kuyumcu köyünde evin duvarına çarparak devrildi.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Çağlar ve eşi Ganimet Çağlar (64), sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı.

Hayatını Kaybetti

Ne yazık ki, sürücü İbrahim Çağlar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

Bu trajik kaza, tarım işçilerini ve traktör kazalarını hatırlatıyor.

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