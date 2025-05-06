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Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 8 Yaralı

Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 12:51
Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 8 Yaralı

Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 8 Yaralı

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Caddesi'nde yer alan bir un fabrikasında, un paketleme makinesinde patlama gerçekleşti.

Acil Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Olayın hemen ardından, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Patlama nedeniyle yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, yaralılara acil şifalar dilenmektedir.

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine...

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine...

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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