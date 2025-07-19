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Çorum'da Usulsüz Çakar Kullanan İki Kişiye 276 Bin TL Ceza

Çorum'un Alaca ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanımı nedeniyle sürücü ve araç sahibine toplamda 276 bin TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 23:28
Çorum'da Usulsüz Çakar Kullanan İki Kişiye 276 Bin TL Ceza

Çorum'un Alaca ilçesinde, usulsüz çakar lamba kullanımı nedeniyle bir sürücü ve araç sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

Olay, ilçe merkezinde gerçekleştirilen bir ihbar üzerine gerçekleşti. 06 EHM 128 plakalı araç, polis ekipleri tarafından Zile Caddesi'nde durduruldu. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptığı detaylı incelemede ön tampon ve arka camda bulunan çakar lambaların usulsüz olduğunu tespit etti.

Olay sonrası, sürücü Yıldız U. ve araç sahibi hakkında “yetkisiz çakar kullanma” suçundan 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 30 gün boyunca trafikten men edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne ve sahibine 138 bin...

Çorum'un Alaca ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne ve sahibine 138 bin 172'şer lira ceza kesildi.

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