DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,81 -0,25%
ALTIN
4.463,28 -0,65%
BITCOIN
4.547.494,98 -1,06%

Çorum'da yangın: 4'ü metruk 5 ev zarar gördü — Kundaklama şüphesi

Çorum Kale Mahallesi'nde çıkan yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü. İl Emniyet Müdürlüğü, görgü tanıkları doğrultusunda kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:39
Çorum'da yangın: 4'ü metruk 5 ev zarar gördü — Kundaklama şüphesi

Çorum'da yangın: 4'ü metruk 5 ev zarar gördü

Çorum'un Kale Mahallesinde çıkan yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü. Olay, Milönü Caddesi ile Milönü 4. Çıkmaz Sokak kesişiminde meydana geldi.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve bölgede hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Soruşturma: Kundaklama şüphesi

İl Emniyet Müdürlüğü, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı. Tanıklar, yangından kısa süre önce siyah giyimli bir kişinin sokaktaki çocuklara çakmak vererek yangın çıkarmalarını istediğini; çocukların talebi reddedince kişinin sokaktan uzaklaştığını bildirdi. Bu ifadeler üzerine kundaklama şüphesiyle inceleme yapılıyor.

Çorum'da çıkan yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü.

Çorum'da çıkan yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü.

Çorum'da çıkan yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Adıyaman'da minibüs elektrik direğine çarptı: 8 yaralı
3
Trump: Washington'da cinayet işleyenlere idam cezası talep edeceğiz
4
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 250 Milyon Dolarlık Kredi
5
Japonya, 'Afrika'dan özel vize' iddialarını yalanladı
6
Bakan Yardımcısı İnan Zonguldak'ta: TPAO Filyos ve Eren Enerji İncelemeleri
7
TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025