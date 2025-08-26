Çorum'da yangın: 4'ü metruk 5 ev zarar gördü — Kundaklama şüphesi

Çorum'da yangın: 4'ü metruk 5 ev zarar gördü

Çorum'un Kale Mahallesinde çıkan yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü. Olay, Milönü Caddesi ile Milönü 4. Çıkmaz Sokak kesişiminde meydana geldi.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve bölgede hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Soruşturma: Kundaklama şüphesi

İl Emniyet Müdürlüğü, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı. Tanıklar, yangından kısa süre önce siyah giyimli bir kişinin sokaktaki çocuklara çakmak vererek yangın çıkarmalarını istediğini; çocukların talebi reddedince kişinin sokaktan uzaklaştığını bildirdi. Bu ifadeler üzerine kundaklama şüphesiyle inceleme yapılıyor.

