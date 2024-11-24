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Çorum'da Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum-Samsun kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, ulaşım durdu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 20:21
Çorum'da Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, Ulaşım Kapandı

Çorum-Samsun kara yolunda meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazalar, yolun 34 ve 36'ncı kilometrelerinde gerçekleşti ve bu durum bölgedeki ulaşımı tamamen etkiledi.

Buzlu hava koşulları dolayısıyla yolda buzlanma oluştu. İlk kazada, iki otomobil, bir hafif ticari araç ve bir cip çarpıştı. Çarpışmanın sonrası, araçlarından inen Cumaali Kurt, başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kurt, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkinci kazada ise, aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin bir tırla çarpışması sonucu yine ciddi yaralanmalar gerçekleşti.

Kazaların ardından Çorum-Samsun kara yolunun Samsun yönü trafiğe kapandı. Kazalar nedeniyle yolda yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yetkililer, yoldaki buzlanmanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum-Samsun kara yolu 34 ve 36'ncı kilometrelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik...

Çorum-Samsun kara yolu 34 ve 36'ncı kilometrelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, yol Samsun istikametine trafiğe kapandı.

Çorum-Samsun kara yolu 34 ve 36'ncı kilometrelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik...

Çorum-Samsun kara yolu 34 ve 36'ncı kilometrelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, yol Samsun istikametine trafiğe kapandı.

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