Çorum'daki Un Fabrikasında Patlama: 9 Yaralı

Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 9 Yaralı

Çorum'da gerçekleşen üzücü bir olayda, Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi’ndeki un fabrikasının paketleme ünitesinde meydana gelen patlamada 9 kişi yaralandı.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde intikal etti. Yaralılardan 1'i ağır olmak üzere 9 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çeşitli özel hastanelere kaldırıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, olay yerinde yaptığı açıklamada patlamanın, paketleme ünitesindeki hava basıncı nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Yaralılar hakkında bilgi veren Çalgan, “Bir kişi ayakta tedavi edilerek gönderildi. Diğer 8 kişi hastaneye kaldırıldı. 7’sinin durumu iyi, ancak bir kişinin üçüncü derece yanıkları var ve durumu kritik,” dedi.

Patlama anı fabrikanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, patlamada yaralanan kişilerin isimleri arasında Zülfikar Tutuş, Necip Aslan, Ali Turp, Kenan Kazancı, Gazi Karakaş, Ümit Yıldırım, Nizamettin Bahar, Satılmış Kınıklı ve Mehmet Öztaş yer alıyor. Özellikle Zülfikar Tutuş'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de patlama bölgesinde detaylı bir çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.