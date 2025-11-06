Çorum Jandarmasından Dev Operasyon: 736 bin 217 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Çorum’da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Laçin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada çok sayıda operasyon ve arama gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 736 bin 217 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltılar ve Hukuki Süreç

Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

