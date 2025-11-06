Çorum Jandarmasından Dev Operasyon: 736 bin 217 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Çorum jandarmasının operasyonlarında 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:29
Çorum Jandarmasından Dev Operasyon: 736 bin 217 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Çorum Jandarmasından Dev Operasyon: 736 bin 217 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Çorum’da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Laçin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada çok sayıda operasyon ve arama gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 736 bin 217 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltılar ve Hukuki Süreç

Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇORUM'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, 736 BİN 217 ADET UYUŞTURUCU HAP...

ÇORUM'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, 736 BİN 217 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİ. KONUYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.

ÇORUM'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, 736 BİN 217 ADET UYUŞTURUCU HAP...

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
4
Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
5
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
6
Yeşilay Kars 'Köyümüzde El Ele' ile Köy Okullarında Farkındalık
7
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek