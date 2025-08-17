Çorum Laçin'de Yeşil Göl, Hafta Sonu Piknikçilerin Gözdesi

Yeşil Göl'de Hafta Sonu Yoğunluğu

Çorum'un Laçin ilçesinde, kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki doğal "Yeşil Göl", hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşadı.

Bir akarsuyun ormanlık alandaki çukurda birikmesiyle kendiliğinden oluşan bu doğal göl, çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.

Göl, suyunun rengi ve çevresindeki orman sayesinde dikkat çekerken çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler göl kenarında piknik yaptıktan sonra patika yollardan yürüyerek bölgeyi keşfedebiliyor.

Doğal göl, yılın her mevsimi doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerin Görüşleri

Hafta sonu piknik yapmak için Yeşil Göl'ü tercih eden Mustafa Burak Aykaç, AA muhabirine, ailesiyle çevreden çok memnun kaldıklarını söyledi. Aykaç, "Ayder Yaylası'na gidemiyoruz ama gelip burada, Laçin'de, Yeşil Göl'de eğlenebiliyoruz." dedi.

Mücahit Mustafa Çatalpelit ise Yeşil Göl'ün güzel bir doğaya sahip olduğunu ve yolunun yeni yapılmasından dolayı ulaşım problemi olmadığını belirtti. Ailesiyle sık sık geldiklerini anlatan Çatalpelit, "Şu anda il genelinde ormanlık alanda mangal yasak ama Yeşil Göl'de serbest. Hem suyu hem ormanı olan güzel bir yer. Sadece piknik için değil gezmeye de gelinebilir, kamp yapılabilir." diye konuştu.