Çorum Merkezli Operasyon: Telefonda Dolandırıcılık İddiasıyla 6 Şüpheli Tutuklandı

Çorum Merkezli Operasyonda 6 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce dün, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin yaklaşık 15 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri yönünde tespitler bulunduğunu bildirdi.

Şüpheliler ve Adli Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ olarak verildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çorum Adliyesi'ne sevk edildikleri açıklandı.

Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

