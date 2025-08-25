DOLAR
Çorum Merkezli Operasyon: Telefonda Dolandırıcılık İddiasıyla 6 Şüpheli Tutuklandı

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:44
Çorum Merkezli Operasyonda 6 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce dün, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin yaklaşık 15 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri yönünde tespitler bulunduğunu bildirdi.

Şüpheliler ve Adli Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ olarak verildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çorum Adliyesi'ne sevk edildikleri açıklandı.

Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon liralık telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüpheliler M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

