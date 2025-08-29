DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,04 0,23%
ALTIN
4.515,03 -0,17%
BITCOIN
4.527.968,87 1,68%

Çorum Merkezli Operasyon: Yasa Dışı Silah Ticareti Zanlısı 13 Kişi Yakalandı

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı; aramalarda 3 el bombası, makineli tüfek, ruhsatsız silahlar ve 543 mermi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:28
Çorum Merkezli Operasyon: Yasa Dışı Silah Ticareti Zanlısı 13 Kişi Yakalandı

Çorum Merkezli Operasyonda 13 Şüpheli Gözaltında

Yasa dışı silah ticaretine yönelik eş zamanlı baskınlar

Çorum merkezli olarak Çorum, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik soruşturma sonucu 13 şüpheli yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheliler önce teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından ilgili illerde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlar ile şüpheliler yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 3 el bombası, makinelİ tüfek, 3 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve 543 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması üzere Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı
2
Bu Hafta Vizyona Giren 12 Film: Aronofsky'nin Suçüstü Öne Çıkıyor
3
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
4
İstanbul'da okullar ilk ders ziline hazırlanıyor — 650 milyon liralık bakım tamam
5
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
6
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
7
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı