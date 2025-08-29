Çorum Merkezli Operasyon: Yasa Dışı Silah Ticareti Zanlısı 13 Kişi Yakalandı

Çorum Merkezli Operasyonda 13 Şüpheli Gözaltında

Yasa dışı silah ticaretine yönelik eş zamanlı baskınlar

Çorum merkezli olarak Çorum, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik soruşturma sonucu 13 şüpheli yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheliler önce teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından ilgili illerde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlar ile şüpheliler yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 3 el bombası, makinelİ tüfek, 3 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve 543 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması üzere Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.