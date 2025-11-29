Çorum Osmancık'ta Yoğun Sis Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Çorum'un Osmancık ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis, 275 metre yüksekliğindeki Osmancık Kalesi ve tarihi köprüde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:08
Çorum’un Osmancık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçeye hayal gibi manzaralar sundu. Erken saatlerde başlayan sis nedeniyle ilçede görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

Sabah Sisleri ve Görüş Mesafesi

Vatandaşlar güne yoğun sisle uyanırken, bazı noktalarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. İlçenin simgesi olan 275 metre yükseklikteki Osmancık Kalesi sisin içinde kayboldu ve kale ile çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Ulaşımı Etkileyen Sis

Türkiye’nin önemli güzergahlarından biri olan D-100 karayolunun Osmancık geçişinde de sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüşün azalması nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı ve bölgedeki trafik akışında aksamalar yaşandı.

TARİHİ OSMANCIK KÖPRÜSÜNDEN GÖRÜNTÜ

TARİHİ OSMANCIK KÖPRÜSÜNDEN GÖRÜNTÜ

OSMANCIK YAZISI VE SİSLE KAPLI KALEDEN GÖRÜNTÜ

