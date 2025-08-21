DOLAR
Çorum Sungurlu'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 10 Kişi Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı; yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:04
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sungurlu-Boğazkale kara yolunun 12. kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Olayda toplam 5 araç karıştı.

Kaza Detayları

Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolunun 12. kilometresinde gerçekleşti. Kazaya karışan araçlar ve sürücüleri şunlardır: 19 AFN 874 plakalı kamyon sürücüsü Yıldıray A., 19 AEF 352 plakalı otomobil sürücüsü Erdal C., 19 UC 493 plakalı kamyon sürücüsü Ramazan Y'nin, 06 AT 2361 plakalı otomobil sürücüsü Hasan H. ve 07 HGZ 60 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Tarık F.A.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Yaralılar ve Tedavi

Kazada yaralananlar arasında sürücü Hasan H. (43) ile araçlarda bulunan Zeynep H. (37), H.H. (15), E.N.H. (12), A.E.H. (7), Fatma A. (45), Furkan A. (26), Serkan A. (23), E.N.A. (17) ve F.A. (12) bulunuyor. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

