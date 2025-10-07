Çorum Sungurlu'da Tırla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Recep Kaleli Öldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü Recep Kaleli (21) yaşamını yitirdi. Kaza Sungurlu-Çorum kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:59
Çorum Sungurlu'da Tırla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Recep Kaleli Öldü

Çorum Sungurlu'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, bölgeyi yasa boğdu.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Recep Kaleli (21) idaresindeki 07 BGS 738 plakalı motosiklet, Sungurlu-Çorum kara yolu 5. kilometresinde, aynı istikamette seyreden A.E. idaresindeki 48 AHD 531 plakalı tırla çarpıştı.

Müdahale ve İnceleme

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatına Dair Bilgiler

Sürücünün, kaza yeri yakınındaki dinlenme tesisinde çalıştığı ve yaklaşık iki hafta önce satın aldığı motosikletiyle işe giderken kaza yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

