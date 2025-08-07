DOLAR
Çorum Tekstil Fabrikasında Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'daki tekstil fabrikasında çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 00:01
Çorum Tekstil Fabrikasında Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'daki Tekstil Fabrikasında Yangın!

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi tankerleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yangının Etkileri ve Müdahale Çalışmaları

Çorum Valisi Ali Çalgan, yangın bölgesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İtfaiye Vardiya Amiri Üzeyir Bektaş, yangına 53 personelin 8 arazöz, 12 tanker ve 3 kepçe ile müdahale ettiğini belirtti. Yangın, 21:00'a kadar fabrikada çalışan 9 kişilik paketleme ekibinin işinin ardından, 21:44'te çağrı merkezine bildirildi. İtfaiye ekipleri ise 21:52'de yangına müdahale etmeye başladı. Üzeyir Bektaş, yangının kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldığını vurguladı. Fabrikanın idari binası dışında tamamı yandı.

Duman Zehirlenmesi ve Sağlık Durumu

Vali Ali Çalgan, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını bildirirken, 8 kişi dumandan etkilendi. Bunlardan 1’inin bir itfaiye eri olduğu öğrenildi. 4 kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Havadan Görüntüleme

Öte yandan, yangın sonrası yanan fabrika, drone ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangınla mücadele için yoğun çaba sarf ettiği, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yanan alan dron ile havadan görüntülendi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yanan alan dron ile havadan görüntülendi.

